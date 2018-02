Plano contra emergências sai até setembro, diz ministra A ministra do Meio Ambiente, Isabella Teixeira, afirmou nesta tarde que, até setembro, o Brasil dever ter concluída uma proposta para o novo Plano Nacional de Contingências em caso de emergências de grande porte. O novo plano abrigará os já existentes destinados para regiões e setores específicos. "A ideia é um decreto que regulamente todas as funções e estabeleça uma cultura de gestão integrada no caso de um acidente da magnitude do que ocorreu no Golfo do México. É um plano voltado para a área de petróleo, mas que eventualmente poderá ser adaptado para catástrofes de grande porte, como enchentes ou outros desastres naturais." A afirmação foi feita pela ministra após participar de reunião na Petrobras, com técnicos do setor e com a presença do especialista Ian Hernandez, que atua na empresa americana que acompanhou a British Petroleum (BP) nas ações que se sucederam o acidente.