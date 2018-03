Plano de metas de Kassab traz promessas não cumpridas

No plano de metas que a Prefeitura de São Paulo traçou até 2012 figuram promessas antigas, que ainda não foram cumpridas pela gestão de Gilberto Kassab (DEM). Como exemplo, o corredor de ônibus da Avenida Celso Garcia, na zona leste da capital. O Estado antecipou no sábado o plano da Prefeitura, que teve sua primeira audiência pública na Câmara Municipal na terça-feira, 31. A partir desta quarta-feira, 1º, todas as metas estarão disponíveis para consulta pública no site da Prefeitura.

A Prefeitura pretende investir cerca de R$ 20 bilhões em 223 ações em quatro anos. O presidente do Movimento Nossa São Paulo, Oded Grajew, voltou a lamentar o fato de não estarem incluídas metas para as 31 subprefeituras. Magalhães disse que está tudo especificado nas ações descritas no documento.

Já o líder do PT, João Antonio, criticou "a ausência de transparência" na apresentação do plano, chamado por Kassab de Agenda 2012, e disse que a bancada petista ainda vai analisar o texto antes de emitir posição à respeito.

O plano de metas foi dividido em seis eixos e parte do programa de governo apresentado na campanha eleitoral de 2008. Entre os investimentos previstos estão considerados recursos municipais, estaduais, federais e da iniciativa privada em políticas de parceria. É a primeira vez que a administração municipal vai trabalhar em cima de metas que poderão ser acompanhadas e cobradas pela população, entidades e pelo Legislativo.

Trata-se ainda de uma exigência legal, criada por meio de uma emenda à Lei Orgânica do Município, aprovada no ano passado por pressão do Nossa São Paulo e de 570 entidades da sociedade civil.