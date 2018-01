Plano Diretor de SP é aprovado na Câmara Municipal O Plano Diretor da cidade de São Paulo foi aprovado pela Câmara Municipal na tarde desta segunda-feira, 30, por 44 votos a favor e 8 contra. Este projeto vai gerir o crescimento da cidade pelos próximos 16 anos. O relator do plano, Nabil Bonduki (PT) passou o fim de semana analisando as 117 emendas propostas pelos vereadores. Outras dezenas de propostas dos parlamentares foram contempladas no texto substitutivo, que foi colocado em votação nesta segunda. Para alcançar os 33 votos necessários, o prefeito Fernando Haddad (PT) fez concessões a vereadores da base aliada, que até a semana passada nem sequer davam quórum para o início dos debates.