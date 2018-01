Plano injetará R$ 3 bi na educação no Rio, diz líder Após a aprovação em segunda discussão, na Câmara de Vereadores do Rio, do polêmico plano de cargos e salários dos professores da rede municipal neta terça-feira, 01, o líder do governo na Casa, Luiz Antonio Guaraná (PMDB), disse que a proposta vai colocar R$ 3 bilhões na folha de pagamentos dos professores, num prazo de cinco anos. O sindicato da categoria é contra o projeto de lei, encaminhado à Câmara em regime de urgência pelo prefeito Eduardo Paes (PMDB).