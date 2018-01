Planos de Obama para tecnologia são esperados nesta semana O presidente eleito dos EUA Barack Obama, cuja campanha usou mensagens de texto pelo celular e a Internet para levantar milhões de dólares, deve anunciar seus principais planos para a área de tecnologia nesta semana. Lobistas da indústria, grupos de consumidores e outros defensores esperam que o presidente eleito escolha quem presidirá a Federal Communications Commission (FCC), que equivale à Anatel brasileira, assim como preencha a vaga de diretor de tecnologia do governo federal. "É uma grande oportunidade...ser nomeado por um presidente que vive e verdadeiramente gosta de tecnologia", disse William Kennard, que comandou a FCC na gestão de Bill Clinton e hoje é sócio de uma empresa de private equity, a Carlyle Group . Os principais candidatos ao cargo de presidente da FCC incluem Julius Genachowski, colega de turma de Obama na universidade, e Blair Levin, consultor de investimentos. Ambos eram da alta administração da FCC na era Clinton e ambos são conselheiros de Obama. Sonal Shah, chefe de desenvolvimento global do Google, também tem assessorado o presidente eleito em assuntos de telecomunicações durante a transição. O desafio mais imediato da FCC, que controla a regulamentação de todo o setor de telefonia e TV a cabo, assim como concessões de rádio e TV, é garantir que a transição do modelo analógico de TV para o digital seja finalizada no dia 17 de fevereiro de forma tranquila, processo que vai afetar 20 milhões de consumidores que ainda não migraram para o modo digital.