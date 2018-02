Planos de saúde negam pedidos para ortopedistas

A pesquisa feita pelo Ibope para a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (Sbot) evidencia a interferência das operadoras no trabalho médico e corrobora os dados de associações de defesa do consumidor.

Também aparecem na lista de itens recusados pelas operadoras procedimentos ambulatoriais ou exames (37%), material cirúrgico (25%), próteses (12%) e implantes (9%). A pesquisa ouviu 400 profissionais.

"Há uma pressão velada. O médico é instruído a não pedir tantos exames ou pode ser punido com redução do preço da consulta, por exemplo. O paciente nem fica sabendo que poderia ter acesso a um atendimento mais completo. A relação com as operadoras é uma das coisas mais limitantes do exercício da medicina", afirmou Claudio Santili, presidente da Sbot.

Entre os 275 médicos que tiveram recusas no atendimento e informaram quantas vezes isso ocorreu no período de um ano, 35% tiveram até 6 negativas e 24%, entre 7 e 12 vezes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.