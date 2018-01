Planos para celular com software do Google têm atrasos--jornal Novos celulares sendo desenvolvidos pelo Google e por mais de 30 parceiros baseados no software chamado Android devem ser lançados no quarto trimestre, prazo que algumas operadoras de telefonia móvel e produtores de software estão tendo dificuldades em cumprir, informou o Wall Street Journal nesta segunda-feira. O Google informou em novembro que os celulares serão lançados por volta do segundo semestre de 2008, de acordo com o jornal. A operadora T-Mobile USA, unidade da Deutsche Telekom, espera entregar um celular ativado pelo Android no quarto trimestre, mas a Sprint Nextel não será capaz de fazer o mesmo, segundo uma fonte próxima do assunto, publicou o diário. A China Mobile, maior operadora celular do mundo com quase 400 milhões de linhas em uso, deve provavelmente ter que adiar o lançamento de um aparelho baseado no Android até o final deste ano ou início de 2009, disseram fontes ao jornal. A plataforma celular do Google não obteve amplo suporte de grandes desenvolvedores de software para aparelhos móveis e alguns disseram que é difícil criar software enquanto o Google faz mudanças em seu próprio programa, publicou o veículo. Representantes do Google não estavam imediatamente disponíveis para falar sobre o assunto. (Por Robert MacMillan em Nova York e Eric Auchard em San Francisco)