Planta japonesa 'escreve' blog na internet

Uma planta de 40 centímetros virou a sensação no Japão após começar a "escrever" um blog. Com a ajuda de um equipamento de alta tecnologia, Midori-san pode "expressar" seus sentimentos por meio de palavras e dividi-los com os fãs que acessam sua página na internet todos os dias. O engenheiro por trás do projeto, Satoshi Kuribayashi, diz acreditar que as plantas têm sentimentos e que algumas vezes elas são mais sensíveis do que nós a certos elementos como a luz. Com base nisso, Kuribayashi criou um sensor que captura os sinais elétricos emitidos pela planta e os transmite a um computador. Utilizando um sistema de algorítmos, a máquina lê os sinais, que - combinados a outros fatores, como temperatura - são traduzidos em palavras, automaticamente publicadas no blog de Midori-sun. Em um de seus texto, é possível ler a frase em japonês: "Hoje estava nublado e o dia estava frio". Os blogs são uma febre no Japão. Atualmente, há mais blogs em japonês do que em qualquer outra língua. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.