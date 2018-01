Plantão da cozinha

HORTA EM CASA - Com estes dois lançamentos da marca americana Prepara é possível ter ervas sempre à mão para temperar ou finalizar as receitas. Acomodado na porta da geladeira, o conservador de ervas preserva o frescor dos ingredientes por mais de três semanas, apenas trocando-se a água regularmente. Na Suxxar (tel. 3842-3200), ele custa R$ 125,90. Na minihorta elétrica Power Plant (à dir., R$ 270), as sementes começam a brotar em poucos dias. À venda na Imeltron (19 3783-9797). PIQUENIQUE - A nova mochila da Dynasty substitui as cestas tradicionais e comporta faca e tábua para queijos, 2 taças, abridor e 2 garrafas de vinho. À venda na Comercial Dissapo (tel. 4191-4314), por R$ 80. GELADA POR MAIS TEMPO - A jarra de acrílico traz um ‘tubo resfriador’ para se encher de cubos de gelo ou de água a ser congelada no freezer. R$ 55, na OU, tel. (54) 2101-9090. ECOPILÃO - A nova linha Spicy Eco, feita com madeira de reflorestamento, inclui este pilão, saleiro (R$ 98, cada) e porta-utensílios (R$ 108). Tel. 3083-4407. PIZZA NA PEDRA - O novo forno Pizzaiolo da Mallory (SAC.: 0800-704-0848) vem com bandeja antiaderente, pegador, coletor de migalhas e luz piloto. E o melhor: traz uma pedra refratária que vai à mesa para manter a pizza quentinha até o último pedaço (R$ 299,99). AFIADA - A faca de cerâmica da japonesa Kyocera garante um corte preciso. Leve, ela não oxida frutas nem transmite o cheiro de um alimento a outro. Na Doural (tel. 3328-6228), custa R$ 199. Um Menu de Aventuras, Phoebe Damrosch Editora: Senac Rio Preço: R$ 32 Phoebe Damrosch queria um emprego que lhe desse tempo para escrever. Foi ser garçonete no Per Se, do chef Thomas Keller. Após um ano servindo mesas, deixou o trabalho e escreveu um livro sobre os bastidores do restaurante mais badalado de Nova York. Aqui, ela descreve o treinamento da brigada, que inclui até aulas de história da arte, e o nervosismo de todos antes da visita de Frank Bruni, crítico gastronômico do jornal The New York Times. Hic!stórias: Os Maiores Porres da História da Humanidade, Ulisses Tavares Editora: Panda Books Preço: R$ 35,90 O tom é informal, divertido. A ideia é traçar "a evolução da humanidade pela antropologia do boteco". Começa com a origem da birita - há 8 mil anos já se bebia - e a partir daí o autor entrega porres homéricos de figuras históricas, como Cleópatra e personalidades do século 20. O capítulo ‘Evite a Ressaca: Continue Bebendo!’, responde a questões sobre a inevitável dor de cabeça do dia seguinte. A seleção de anedotas vai fazer sucesso na mesa do bar.