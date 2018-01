Plataforma permitirá produzir jogos para o Nintendo Wii

Produtores independentes terão à sua disposição uma forma mais amigável de produzir jogos para o Nintendo Wii, o console da empresa japonesa que se tornou um sucesso comercial em todo o mundo graças ao seu inovador joystick sensível a movimentos. A empresa deve lançar no início do próximo ano a sua plataforma de desenvolvimento para jogos, a WiiWare, com bibliotecas de programação específicas para o console. Os jogos criados, uma vez licenciados, poderão ser baixados a partir do serviço online do console,o Wii Shop channel. A idéia é fortalecer a oferta de jogos na internet e ao mesmo tempo estimular a criatividade dos programadores.