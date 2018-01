Plaxo transforma agendas em redes sociais na internet

A Plaxo, que produz software para manter atualizadas as agendas de usuários de computadores, anunciou no domingo que está ajudando milhões de membros de sua rede a abrirem suas agendas online, com o objetivo de criar redes sociais como o MySpace ou Facebook. Em um grande esforço de retomada de sua ascensão, a empresa criada há seis anos e vista por muitos observadores do Silicon Valley como precursora da mania de redes sociais criou o primeiro serviço de internet a permitir que dados sejam compartilhados entre grandes programas de agenda. Com o Plaxo 3.0, o nome do novo serviço, os usuários poderão sincronizar dados de agenda armazenados em programas como o Microsoft Outlook e em serviços como os do Google e Yahoo, além dos programas de agenda do Apple Macintosh, o programa de e-mail Mozilla Thunderbird e muitos celulares. Agora, a Plaxo decidiu enfrentar as redes de relacionamento que, em lugar de conectar agendas computadorizadas, conectam pessoas por meio dos interesses de mídia de que elas compartilham -com base no que elas escrevem em suas fotos ou sobre os vídeos que postam. A Plaxo planeja permitir que amigos acompanhem os hábitos de navegação online de seus contatos na internet, reproduzindo um recurso que vem alimentando a rápida ascensão do Facebook. Embora afirme ter 15 milhões de inscritos, a empresa não divulga o número de usuários ativos do serviço.