PRODUTO | Jolie Videoplayer FABRICANTE | Tele System WEB | www.cea.com.br PREÇO | R$ 269 DETALHES | Com tela de 2,2 polegadas, o Jolie serve como gravador, sintoniza rádio FM, reproduz fotos e vídeos ( no formato AVI e WMA) e vem com alto-falante embutido. O design arredondado, fora do padrão dos tocadores multimídia, é um dos principais atrativos do pequeno aparelho.