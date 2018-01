Player de MP3 também toca vídeos e é filmadora A Oregon lança no Brasil, neste mês, a DV88, misto de câmera digital, tocador de MP3 e filmadora. O aparelho toca músicas digitais e seu sensor de 1,3 Megapixel pode tirar fotos e gravar vídeos no formato MPEG4 Como tocador, o aparelho também aceita vídeos nos formatos .mov, .asf, e .avi, além de áudio em MP3 e .WAV. A memória interna do modelo é irrisória, com meros 16 MB. Mas é possível expandir sua capacidade por meio de cartões de memória SD/MMC. A bateria interna é recarregável e é alimentada diretamente pela porta USB dos micros. O pacote traz ainda um software de edição e conversão de arquivos. Deve custar R$ 899.