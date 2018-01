Player portátil da Extralife grava e toca vídeos A Extralife está lançando um novo aparelho no mercado brasileiro com o lançamento do MultiPlayer MP 7700, portátil que pode tocar músicas e vídeos digitais, inclui gravador de voz integrado e vem acompanhado de software de conversão de formatos de vídeos para facilitar a transposição de filmes a partir do PC. O aparelho traz 512 MB de memória interna, que podem ser expandida com o uso de cartões do tipo SD. A LCD de 2,5 polegadas pode reproduzir 65 milhões de cores e o aparelho pode reproduzir vídeos nos formatos AVI e ASF, bem como músicas em MP3 e WMA. Ele também permite gravar sinais recebidos de TVs, DVDs e aparelhos de som, e ainda possibilita a conexão com o computador. "Nosso produto acompanha saídas e cabos para conexão com outros equipamentos, isso o torna um equipamento multimídia mais completo que os presentes no mercado", destaca Mário Guedes, superintendente da Extralife. O preço sugerido do dispositivo é de R$ 699,90.