PlayStation 3 com HD de 80 GB chega às lojas dos EUA

A Sony Computer Entertainement da América afirma que já está disponível nas lojas dos EUA e Canadá o console PlayStation 3 com 80 GB de disco rígido. Quem comprar o videogame, tabelado em US$ 599, leva o jogo "MotorStorm". Veja também Vendas fracas do PlayStation 3 causam incerteza na Sony A empresa afirma também que a versão com 60 GB do PS3, que teve o preço abatido em US$ 100 no dia 9 de julho, não será mais reposto, como já havia anunciado Kaz Hirai, o presidente da companhia. Segundo a Sony, desde que o console teve o corte de preço, suas vendas subiram 113% nos cinco maiores revendedores, comparando com as quatro semanas anteriores ao desconto. A companhia estima que o modelo de 60 GB deve se esgotar até o final do ano.