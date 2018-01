Playstation 3 custará entre US$ 613 e US$ 736 O PlayStation 3, a próxima versão do famoso videogame da Sony, deve custar entre 499 e 599 euros, o equivalente a US$ 613 e US$ 736. Foi o que disse o vice presidente da Sony Computer Entertainment para a Europa, George Fornay, em entrevista a uma rádio européia, na terça feira. Segundo o executivo, o aparelho poderá tocar discos Blu-ray, novo formato que pretende suceder o DVD no armazenamento de filmes de alta definição. Fornay não informou, no entanto, se estes preços refletem a relativa inflação no mercado europeu, na comparação com os preços praticados nos EUA. Um Xbox 360, da Microsoft, por exemplo, custa US$ 399 nos EUA mas pode ser encontrado por 399 euros no velho continente. A cifra confirmaria as projeções feitas no início do ano pela consultoria Merrill Lynch, que, em um relatório, estimou que os custos individuais de cada componente do PlayStation 3 elevariam o custo unitário de produção de cada console para a faixa de US$ 900.