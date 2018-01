PlayStation 3 ganha primeiro antivírus para videogames

O PlayStation 3 é o primeiro videogame a ter um pacote de segurança disponibilizado exclusivamente para evitar ameaças em jogos online. Desenvolvido pela Trend Micro, o serviço Total Web Security foi lançado pela Sony nesta semana e será gratuito até abril de 2008. O site oficial do antivírus O serviço está disponível em 16 idiomas e será fornecido durante a atualização do sistema do PS3 para a versão 2.0 a todos os consoles já vendidos. Desenvolvido especialmente para o PS3 como um módulo, o serviço usa a tecnologia de filtragem de URL e reputação web da própria Trend Micro. Quando um site suspeito é acessado a partir de um console, é feita uma pesquisa em bases de dados de ameaças na internet. A base de dados faz uma avaliação das páginas, domínios e endereços IP. "Sistemas de jogos domésticos com capacidade de navegar pela web irão continuar se proliferando, e usuários podem se tornar mais suscetíveis a sites maliciosos", afirma Fábio Picoli, diretor de vendas da Trend Micro.