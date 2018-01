PlayStation 3 liderará, mas com vantagem menor O presidente-executivo da Electronic Arts, Larry Probst, que está deixando o cargo, disse nesta segunda-feira que a maior desenvolvedora de jogos eletrônicos do mundo espera que o domínio da Sony no mercado de consoles de videogames diminua na atual guerra de hardware no setor. A Sony é líder no mercado de consoles com o seu PlayStation 2. Estima-se que a empresa tenha mais de 60% das vendas combinadas do último ciclo de videogames que começou em 1999. Mas a companhia japonesa lançou seu console de última geração, o PlayStation 3, um ano após a Microsoft ter colocado nas lojas o Xbox 360. A outra rival da Sony, a também japonesa Nintendo, também está na disputa por mercado com seu novo console Wii, que custa US$ 250, metade do preço do Xbox 360 e do PS3. "Acreditamos que vai haver mais disputa pelo mercado desta vez", disse Probst, que espera que a Sony vença a nova guerra de consoles, mas com diferença menor para o segundo colocado. "Acredito que o problema é que (o PS3) é muito caro", disse ele durante Webconferência com investidores organizada pelo Morgan Stanley. O executivo disse que o Wii teve um forte lançamento nos Estados Unidos e que a EA vem ampliando os investimentos em jogos para esse console e para o videogame portátil DS, também da Nintendo. A Sony iniciará as vendas do PS3 na Europa no dia 23, região em que a empresa japonesa tem fiéis seguidores. A resposta ao PS3 no Japão e nos EUA foi menos robusta do que a antecipada. A Sony superou a Nintendo como maior fabricante mundial de consoles em meados da década dos anos 1990 com a primeira versão do PlayStation. O PlayStation 3 tem condições para disputar mercado com os concorrentes Wii e Xbox 360? Discuta no blog.