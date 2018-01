PlayStation 3, no Japão, só com ágio Filas intermináveis de japoneses marcaram o primeiro dia de vendas do PlayStation 3, no sábado, dia 11. As cerca de 100 mil unidades do produto destinadas àquele mercado não foram suficientes para atender à demanda de jogadores afoitos pelo novo console de alta definição. Para evitar brigas e tumultos, lojas de varejo chegaram a promover sorteios entre os compradores que chegaram a aguardar mais de 12 horas nas filas. A falta de produtos aconteceu por conta da falta de componentes, o que levou a sucessivos atrasos no lançamento do console, programado inicialmente para os primeiros meses de 2006. E o problema da falta de aparelhos deve se repetir nesta semana, na sexta-feira, 17, quando o PS3 chega oficialmente ao mercado norte-americano (na Europa, o produto teve sua comercialização adiada para março de 2007). Ágio O interesse em torno do PS3, no entanto, já chegou ao mercado negro de consoles, o que está fazendo com que o videogame seja vendido com um grande ágio em sites de comércio eletrônico e de leilões como o eBay por valores até quatro vezes o original (o modelo mais simples custa cerca de US$ 500). O site japonês Kotaku, especializado em tecnologia, chegou a afirmar que japoneses teriam contratando homens e mulheres chinesas para ´guardar lugar´ na fila por um PS3. Mas nada se compara ao preço que o PS3 pode alcançar ao chegar ao mercado brasileiro. Contadas as (pesadas) margens dos revendedores e taxas de importação, o novo console de alta definição pode aportar por estas paragens cotados a incríveis R$ 5 mil, como antecipa o jornalista Jocelyn Auricchio em matéria do caderno Link, que o jornal Estado de S. Paulo publica nesta segunda-feira, 13.