PlayStation 3 será usado em pesquisa de proteínas Anunciado em agosto do ano passado, foi confirmado nesta semana que os videogames PlayStation 3 poderão disponibilizar seus consoles quando não estiverem em uso para pesquisar a cura de doenças degenerativas. De um modo semelhante a outras aplicações para PCs, o sistema usado no PS3 poderá ser ativado pela Web e será coordenado pelo projeto de computação distribuída Folding@home, que a Universidade de Stanford criou em 2000, busca aprofundar no estudo de determinados processos do proteoma (conjunto de proteínas do genoma humano) para averiguar sua relação com doenças. O princípio por trás de projetos de é relativamente simples (de explicar): um grande problema - como simulações médicas ou cálculos de engenharia avançada - é dividido em pequenos pedaços, que são enviados para os consoles. Depois de processados, os resultados são remetidos de volta a um computador central onde podem ser visualizados pelos pesquisadores. A IBM lançou há dois anos outro projeto similar, para ajudar cientistas do Instituto de Pesquisa Scripps a analisar compostos químicos que algum dia poderiam ajudar a encontrar a cura da aids. Os usuários do PS3 podem começar a participar em 23 de março, através do menu interativo XrossMediaBar, segundo a Sony.