PlayStation 3 será usado para pesquisar mal de Alzheimer Cientistas norte-americanos vão utilizar videogames de última geração para pesquisar doenças como o mal de Alzheimer e até alguns tipos de câncer. No caso, eles irão construir uma rede construída com consoles do PlayStation 3, a próxima versão do videogame da Sony. O equipamento será usado em conjunto com uma aplicação de computação distribuída (chamada de computação de grade ou grid computing) chamada Folding@Home, e que rodará nos consoles, nas casas dos voluntários do experimento. Os jogadores irão baixar uma pequena aplicação para o PS3, que usará seu poder de processamento para rodar a aplicação quando o videogame não estiver em uso. Computação distribuída A aplicação usa o mesmo princípio adotado em soluções de grid para computadores pessoais: um grande problema - como simulações médicas - é quebrado em pequenos pedaços, que são enviados para os consoles. Depois de processados, os resultados são enviados de volta a um computador central onde podem ser visualizados pelos pesquisadores. Dessa forma, centros médicos podem baratear drasticamente os custos de pesquisas com a doação voluntária de capacidade de processamento dos videogames. Segundo um comunicado da organização responsável pela solução Folding@Home, uma rede de 10 mil consoles do PS3 teria poder de processamento quatro vezes superior ao BlueGene/L, da IBM, o supercomputador mais rápido da atualidade. Uma versão da aplicação para o videogame da Sony deve estar disponível junto com o lançamento do videogame, previsto para o final do ano. (Com Agências Internacionais)