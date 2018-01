PlayStation 3 trava com jogos do PS2 e PSOne Lançado no último sábado no mercado japonês, o console PlayStation 3, da Sony, esgotou rapidamente nas lojas que tinham o produto para venda, deixando milhares de compradores de mãos abanando ou dependendo das ofertas do PS3 no mercado negro, que chegou a registrar preços de até cinco vezes o valor original do aparelho. Mas os problemas dos usuários, que enfrentaram filas, chuva e sorteios para chegar ao ansiado videogame, não acabaram: muitos donos do novo PS3 estão enfrentando problemas técnicos com um pacote de atualizações que precisa ser baixado, via internet, para garantir o funcionamento do console. O problema, no caso, está com a compatibilidade reversa, ou seja, a habilidade do PS3 em reconhecer discos e jogos das versões anteriores do videogame: o PlayStation 2 e o chamado PSOne. O jornal japonês Sankei afimrou que há pelo menos 200 jogos do PSOne e PS2 que podem apresentar falhas no PS3, mas a Sony não confirmou ou negou a informação. Usuários estão relatando que muitos jogos do PS2 não funcionam, travando o console ou não reconhecendo comandos dentro do jogo. Ainda há relatos de distorção nos sons e nos personagens dos games. Executivos da Sony afirmaram que a compatibilidade total com jogos do PS2 era uma tarefa difícil por conta das diferenças nas arquiteturas internas dos consoles, já que o PS3 é completamente diferente dos consoles anteriores.