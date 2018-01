Plug-ins e scripts tambem são boas opções Está insatisfeito com os editores de tag embutidos em tocadores de MP3 como o Winamp e o iTunes? Uma alternativa para incrementar o processo é a instalação de scripts (linhas de códigos para o iTunes) e plugins (para Winamp e Windows Media Player) que permitem as tags sejam editadas de maneira ainda mais fácil e ágil. O iCover, por exemplo, script para iTunes desenvolvido em plataforma Windows, procura por toda a biblioteca de músicas do tocador da Apple e verifica quais faixas já têm capa e quais ainda não têm. A partir daí, ele busca na internet pelas imagens faltando. Na versão gratuita, é possível editar apenas cinco músicas a cada vez que o programa é acionado. Outra alternativa para quem estiver à procura de um novo editor de tags para Winamp ou para Windows Media Player podem ser encontradas na página oficial de ambos tocadores, em sessões dedicadas especialmente a esse tipo de plugins.