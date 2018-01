PLUG-INS PARA SKYPE Answering Machine for Skype – O aplicativo gratuito substitui bem a ferramenta Voicemail do próprio Skype, que é paga. Serve como uma secretária eletrônica que atende as chamadas quando você seleciona seu status como Ausente, Ocupado, Invisível ou Offline. Basta gravar uma mensagem de ausência. SkypeSync 1.6 – O programinha não é gratuito ( 12, cerca de R$ 36), mas é bastante útil para sincronizar os números de telefone gravados na agenda do Outlook, do Gmail ou no chip do celular. Se quiser sincronizar apenas o Outlook ou a conta do Yahoo Mail, use a ferramenta do Skype, que é gratuita. Vá em Contatos/Importar Contatos. MusicMaestro and Skype Mood – Exiba o nome das músicas que você está escutando pelo iTunes ou pelo Windows Media Player na sua mensagem de status do Skype. Outra utilidade do MusicMaestro é pausar automaticamente a música quando você recebe uma ligação pelo Skype. Pando – Com o plug-in Pando Extra for Skype, você pode trocar arquivos e até mesmo pastas inteiras com outros usuários do Skype que também tenham o Pando instalado. O próprio Skype pode ser usado para compartilhar arquivos, mas com o Pando, a velocidade da troca é maior.