PM à paisana é morto a tiros na zona sul O sargento da Polícia Militar Fábio Yochio Watari da Silva foi morto a tiros na madrugada deste sábado no Jardim São Luís, zona sul de São Paulo. Segundo informações da PM, ele estava dentro da sua picape quando foi abordado por dois homens em uma moto, por volta das 2 horas. Os bandidos deram três tiros na cabeça do sargento e fugiram em seguida, levando a arma do policial.