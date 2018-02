PM acha em favela metralhadora que derruba helicóptero Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) apreenderam, nesta segunda-feira, 25, uma metralhadora calibre .50 durante operação de repressão ao tráfico de drogas no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro.