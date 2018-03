PM acompanha reintegração de posse na zona sul de SP A Polícia Militar acompanha na manhã desta terça-feira, 11, uma reintegração de posse de um terreno na Avenida do Cursino, na altura do número 5.100, na zona sul de São Paulo. De acordo com informações iniciais da polícia, a desocupação que atinge cerca de 120 famílias residentes no local teve início às 6 horas desta terça.