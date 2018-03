PM ainda procura quadrilha que roubou banco no Ceará A Polícia Militar (PM) e equipes da Delegacia de Furtos e Roubos ainda procuram os suspeitos de roubar uma agência do banco Bradesco de Acopiara, região do Maciço do Baturité, a 84 quilômetros de Fortaleza. No roubo, ocorrido no início da tarde de hoje, seis pessoas morreram, três policiais, dois civis e um dos criminosos. A quantia de dinheiro levada da agência não foi informada. De acordo com testemunhas, cerca de dez homens participaram do crime. Armados com revólveres, escopetas e pistolas, eles renderam vigilantes, funcionários e clientes. No entanto, o gerente conseguiu acionar o alarme, o que chamou os policiais. Os agentes chegaram quando os bandidos estavam saindo do banco, dando início ao tiroteio. Na troca de tiros, morreram o subtenente Wagner Gomes Timóteo, o cabo José Tadeu Guimarães e o soldado Júlio Gilbran. Os três pertenciam ao destacamento local da PM. Também morreram o mototaxista conhecido por Chico Louro e o vendedor de peixes identificado apenas por Edmilson, que estavam na calçada durante o tiroteio. Um dos ladrões também foi morto. O resto do grupo conseguiu fugir. Os criminosos teriam seguido, conforme informações repassadas à polícia por testemunhas, para o município de Capistrano, vizinho à cidade de Acopiara. Até o início da noite, segundo informou o Comando do Policiamento do Interior, foram encontrados apenas motos e um carro, que teriam sido usados pela quadrilha.