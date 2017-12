PM Ambiental apreende palmito extraído da Mata Atlântica Mais de trezentas unidades de palmito in natura e 26 potes contendo 55 quilos de palmito processado foram apreendidos, sábado, 31, no km 149 da rodovia Padre Guilherme Hovel (SP-79), em Tapiraí, região de Sorocaba. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, a quantidade apreendida equivale à derrubada de 360 palmeiras da espécie juçara, típica da Mata Atlântica e ameaçada de extinção.