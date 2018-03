PM aposentado é baleado em assalto em SP

Procurando uma casa para alugar, na companhia da filha, de 27 anos, na noite de quinta-feira, 7, o sargento da PM aposentado Manoel Fuentes, de 68 anos, chegou a uma residência da Rua Ursa Menor, próximo ao terminal São Matheus, na zona leste da capital paulista. Quando observavam o imóvel, foram surpreendidos por um assaltante armado de revólver, que os rendeu para roubar o veículo das vítimas. Fuentes reagiu e foi baleado no abdome. O criminoso fugiu levando o veículo, mas o abandonou cerca de 100 metros adiante. Levado ao PS Municipal de Sapopemba, o PM aposentado foi submetido a uma cirurgia para extração do projétil e ficou internado em observação. As investigações deste crime estão por conta de policiais da Delegacia do Parque do Carmo (53º DP).