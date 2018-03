PM apreende 1,3 mil kg de maconha em São Roque Policiais militares apreenderam 1,3 mil quilos de maconha escondidos num dos quartos de uma pousada, na zona rural de São Roque, na tarde desta sexta-feira (14). Três homens e uma mulher foram presos, acusados de tráfico de entorpecentes. De acordo com a Polícia Militar, a droga havia sido trazida do Estado do Mato Grosso, camuflada sob uma carga de soja, na carroceria de uma carreta. Uma denúncia anônima levou a PM até os traficantes. O denunciante deu detalhes à polícia, passando até a numeração das placas da carreta e de dois carros que escoltavam a carga.