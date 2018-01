PM apreende 20 rojões em ato de manifestação no Rio A Polícia Militar afirmou neste domingo, 29, que 20 rojões com pregos e 178 "ouriços" (peças cheias de pontas) foram apreendidos por policiais do Serviço Reservado do 6º BPM (Tijuca) no último sábado, 28, em protesto contra Copa do Mundo. A manifestação reuniu cerca de 300 pessoas. Da Praça Saens Pena, na zona norte, elas caminharam pela Tijuca, em direção ao Maracanã. Ali, Colômbia e Uruguai jogavam. Durante o ato, dissolvido com força pelos PMs, 15 pessoas foram detidas sob as acusações de desacato e agressão.