PM apreende 300 kg de maconha em carro em SP A Polícia Militar apreendeu na madrugada de hoje cerca de 300 quilos de maconha em um veículo de passeio em Araraquara, no interior paulista. Por volta das 3 horas, os policiais pararam um guincho que rebocava o carro, no qual havia uma pessoa, na altura do km 327 da Rodovia SP-310. Com a aproximação dos PMs, o ocupante do carro abriu a porta e fugiu para um matagal. O motorista do guincho ficou no local e contou em depoimento à polícia que fora contratado para rebocar o veículo de São José do Rio Preto até Jundiaí. Após o registro do caso na delegacia central da cidade, ele foi liberado. A polícia fez buscas na região, mas não encontrou o fugitivo. O carro e a droga foram apreendidos.