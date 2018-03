PM apreende cargas supostamente roubadas em SP Uma denúncia anônima levou policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) a apreender, por volta das 23h15 de ontem, diversos tipos de cargas que estavam escondidas no interior de uma casa na Vila Dionísia, zona norte da capital paulista. Dentro do imóvel, localizado na Rua Afonso Lopes Vieira, foram encontrados tecidos, medicamentos, cosméticos, material hospitalar e três armas, sendo duas pistolas e um revólver calibre 38. Ninguém foi preso. Ainda não foi informado pela polícia a quantidade de mercadoria apreendida nem se o material é produto de roubo. Os materiais foram encaminhados à 2ª Delegacia de Investigação Sobre Furtos e Roubos de Veículos e Cargas (Divecar) do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic), localizado também na zona norte de São Paulo.