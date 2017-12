PM baiana discute propostas e pode por fim à greve São grandes as expectativas na Bahia quanto à possibilidade de encerramento, nesta quinta-feira, 17, da greve dos policiais militares, iniciada na noite de terça-feira. Uma reunião realizada no final da manhã, na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas, em Salvador, entre representantes das associações que representam a corporação e o Comando Geral da PM, com intermediação do Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, pode ter chegado a um consenso. Na saída da reunião, o comandante geral da PM, Alfredo Castro, afirmou ter sido fechado um acordo. A proposta está sendo levada pelos líderes grevistas para ser discutida com a corporação, em assembleia, na tarde desta quinta. Os policiais militares estão reunidos em uma casa de eventos na capital baiana.