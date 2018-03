PM calcula em 4 mil manifestantes em protesto A Polícia Militar do Distrito Federal já estima que 4 mil manifestantes estejam concentrados em frente ao Congresso neste momento. Duas pessoas foram detidas, uma por porte de entorpecentes e outra por carregar faca e cassetete na mochila. Alguns manifestantes começaram a jogar bombas contra os policiais que cercam a Câmara e o Senado. A manifestação começou por volta das 16 horas com 600 pessoas e aumentou com um grupo que veio do estádio Mané Garrincha, no início da noite. Vias foram interditadas para o protesto.