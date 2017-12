PM controla ação de reintegração em SP; clima é tenso Após quase quatro horas de resistência dos moradores do Conjunto Residencial Caraguatatuba à entrada de policiais militares que cumpriam ordem de reintegração de posse, a Tropa de Choque conseguiu controlar a situação em Itaquera, na zona leste, na manhã desta quinta-feira, 20. A operação ocorreu no conjunto com 960 apartamentos e 3 mil invasores. O imóvel pertence à Caixa Econômica Federal e foi invadido no dia 25 de julho do ano passado.