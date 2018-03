PM cumpre mandado de reintegração na zona sul de SP A Polícia Militar acompanha reintegração de posse no Conjunto Habitacional Campo Limpo 13, no Jardim São Luiz, zona sul de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 29. A área tem cerca de 300 barracos e 1200 pessoas que estão sendo retiras do terreno. Em protesto, os sem-teto atearam fogo no lixo em uma rua, mas não bloquearam a passagem dela.