PM de Fortaleza apreende estilingues e bombas caseiras Em Fortaleza, dezessete manifestantes foram detidos e liberados após revista feita pela Polícia Militar. Nas mochilas, os policiais apreenderam estilingues e bombas caseiras. Por volta das 16h, houve confronto entre manifestantes - em sua maioria estudantes - e policiais. Após a intervenção policial, muitos manifestantes buscaram refúgio dentro do Instituto Federal do Ceará (IFCE), ponto inicial do protesto. O grupo voltou a se reunir na Avenida 13 de Maio, onde foram montadas barricadas. Até o inicio da noite, policiais mantinham o bloqueio no trânsito e os estudantes permaneciam reunidos em assembleia no interior do IFCE.