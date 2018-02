PM descarta suspeita de bomba no Aeroporto de Brasília A Polícia Militar do Distrito Federal descartou a ameaça de bomba no terminal 2 do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. Às 10h45, uma nécessaire foi encontrada sem dono em carrinho de bagagem em frente à entrada principal do terminal usado para aviação executiva e alguns voos comerciais, o que gerou a suspeita de uma ameaça de bomba.