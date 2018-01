PM desocupa prédio da diretoria da Unesp e prende 15

Eles estavam no prédio reivindicando mais moradias estudantis e o retorno desse direito para 38 alunos que tiveram o benefício cortado. A desocupação teve a participação de 30 policiais e não houve resistência por parte dos universitários, sendo 15 deles ouvidos no 4º Distrito Policial.

O delegado Antônio Luiz de Andrade disse que foi aberto inquérito para apurar os crimes de dano ao patrimônio e descumprimento de ordem judicial. Segundo ele, para isso será levantada a participação de cada um dos estudantes em tudo o que aconteceu durante os dias de ocupação.

A ação policial na madrugada não foi acompanhada pela imprensa, que também não teve acesso depois ao prédio. Peritos estiveram no local levantando os danos que foram causados. A defesa dos alunos alega tratar de um ato político e que, por isso, não deveria ser resolvido na esfera criminal. Todos foram levados de ônibus até a delegacia, sendo liberados depois para responder em liberdade.

Divergências

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O pedido de reintegração de posse havia sido deferido pela Justiça no último dia 2, sendo dado o prazo de 15 dias para que fosse cumprido. Antes do uso da polícia foram feitas reuniões entre a direção e os estudantes, mas sem que houvesse êxito. O cumprimento da ordem judicial foi acompanhado pelo diretor da faculdade, Arnaldo Cortina.

Estudantes reclamaram, pelas redes sociais, da intransigência em negociar antes da reintegração. Já a Unesp informou em nota que a medida teria sido tomada após "esgotadas todas as possibilidades de acordo por parte da administração" e que isso se fez necessário "para a preservação do patrimônio público". Segundo a instituição, a retomada do imóvel pela Polícia Militar ocorreu de forma "absolutamente pacífica".