PM destaca 150 policiais para manifestação no Rio A Polícia Militar (PM) do Rio anunciou nesta segunda-feira que destacará 150 policiais do 5º Batalhão (Praça da Harmonia, região portuária) para compor o esquema de segurança da manifestação marcada para começar às 17h, com concentração em frente à Igreja da Candelária, no Centro.