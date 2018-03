PM divulga vídeos do confronto com traficantes A Polícia Militar (PM) divulgou nesta quarta-feira vídeos do confronto com traficantes que aconteceu na segunda-feira, 24. na Favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, no Rio, em que dez pessoas morreram - entre elas, um sargento e três moradores sem antecedentes criminais. Nas imagens, feitas a partir do helicóptero da PM, aparecem homens armados com pistolas e fuzis num dos acessos da favela. Um dos trechos mostra ainda o momento em que o caveirão, veículo blindado do Batalhão de Operações Especiais (Bope), entra na comunidade e há confronto com os traficantes.