PM do Ceará mata 4 assaltantes em tiroteio

Os ladrões estavam numa casa, comemorando os assaltos e foram denunciados por moradores da região. Ao chegar no local, a Polícia trocou tiros com a quadrilha matando Francisco Fernandes Santos Filho, de 23 anos; José Alex Lopes, de 26 anos; e dois adolescentes que não tiveram as identidades reveladas. Foram capturados com vida Romário da Silva César, de 19 anos; Carine Silva da Costa, de 20 anos; e Glauciane Maria da Silva, de 19.