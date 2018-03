PM do DF reforça esquema de segurança no Congresso A Polícia Militar do Distrito Federal montou um amplo aparato em frente ao Congresso, em preparação para os protestos esperados para esta quinta-feira. Na pista lateral do prédio estão perfilados 75 policiais do batalhão de Polícia Montada, já posicionados sobre os cavalos. Um contingente adicional de policiais chegou em sete ônibus e micro-ônibus, além de outras 20 caminhonetes.