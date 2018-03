PM do Rio deve receber doação de 500 fuzis da Marinha

A doação de 500 fuzis e mil carregadores à Polícia Militar pela Marinha, que também fará a reforma de blindados - os caveirões - e a manutenção de carros da corporação é o primeiro anúncio de um pacote que a Secretaria de Segurança do Rio deverá divulgar até o fim da semana, após a crise por melhores salários que derrubou o coronel Ubiratan Ângelo do comando-geral da PM. Veja também: Cabral quer antecipar aposentadoria de coronéis da PM Cabral afirma que crise de segurança já foi superada O secretário José Mariano Beltrame e o governador Sérgio Cabral Filho (PMDB) discursaram nesta segunda-feira, 11, no pátio do 16º Batalhão da PM, em Olaria, na zona norte, de frente para o complexo de favelas do Alemão, na posse do novo comandante de Policiamento da Capital, coronel Marcus Jardim, que comandava a unidade. Em entrevista, o governador atribuiu a crise, liderada por oficiais que foram exonerados de cargos de comando, à "carência de notícias pré-carnavalesca". "Não há crise, imagina. É que nem aquela frase do Fernando Sabino, no livro Encontro Marcado: 'O problema é não ter problema'. Agora que o Brasil voltou ao normal, nos pós carnaval, vocês vão ver que não há crise". Cabral disse que foi à posse de Jardim para "reforçar o apoio ao comando da segurança pública" e afirmou que se tratava de um "momento raro de confiança na corporação". Em discurso, ele disse que não pode resolver tudo de uma hora para a outra. Enfrentamento "Queria eu com uma canetada resolver todos os problemas, mas não tenho condições. Por isso tem que ser passo a passo, com disciplina, com organização. Mas saibam que a minha prioridade é a política de segurança, é resgatar a cidade em todos os seus cantos", declarou. "Alguns perguntam: 'Governador, e a sua política de enfrentamento?' Não é política de enfrentamento, o que há são áreas da cidade onde um policial é recebido a bala. Quem dera que os marginais entregassem suas armas. Enquanto houver área da cidade onde criminosos determinam regras, valores e hábitos, não vamos tolerar isso. Não é política de enfrentamento, é polícia de civilidade. Sobretudo, não para nós que moramos no asfalto, mas para os que moram na comunidade, que são os que mais sofrem com isso." Beltrame comentou as obras do PAC previstas para o Alemão, que receberão o nome de Operação Social. "A polícia não vai lá (no Alemão) para dar tiro. Enganam-se as pessoas que acham que a polícia vai levar violência. A violência está lá dentro, na medida em que lideranças criminosas subjugam as pessoas que estão lá. Isto é violência", declarou. "A polícia vai lá garantir a instalação de canteiro de obras. Então, em função de o Estado ter uma intenção nobre, de dar dignidade à população, eu não vejo por que elementos dessa população venham a rechaçar a polícia exatamente no momento em que o Estado está levando bem estar para eles." Sobre a questão salarial, Beltrame disse que o pacote deverá "incluir alguma coisa nesse sentido". Ele admitiu que os blindados estão sem condições técnicas de operar - 12 serão recuperados. "Não é convênio, a Marinha vai fazer uma doação desse material. São 500 fuzis 762 e mil carregadores. E também a manutenção de viaturas nas oficinas que eles têm para carros pesados. Vamos encostando lá as viaturas que a instituição não tem como fazer manutenção. Os blindados estão sem condições tecnicamente." Ele confirmou que haverá mudanças, mas disse que ainda não estava pronto para divulgá-las. "Não podemos em 12 meses mudar uma instituição de 200 anos." Três Pês Jardim, que no ano passado declarou que 2007 seria o ano dos três pês: Pan, Pac e Pau, mudou o discurso ontem. Disse que três Pês, agora, significa "polícia forte, pujança e polícias nas ruas". O coronel foi comedido nas respostas. Disse que a polícia vai à favela prender, mas nem sempre isso é possível. O coronel afirmou não ter "nada contra o funk": "Vamos trabalhar com a lei, conjugando oportunidade e conveniência. Não adianta (agir) quando o evento já está montado. Vai haver um confronto onde inocentes irão morrer. Nós não queremos isso".