PM do Rio expulsa 4 soldados de UPP acusados de estupro O Comando da Polícia Militar do Rio de Janeiro informou neste domingo, 31, que expulsou quatro policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Méier. Eles são acusados de terem estuprado duas mulheres e uma adolescente na comunidade do Jacarezinho, zona norte do Rio. Os quatro ainda respondem ao processo perante a Justiça.