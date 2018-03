PM do Rio faz operação em bairro onde soldado foi morto

Segundo o setor de inteligência da PM, um traficante da região, identificado como Schumacher, teria ordenado o ataque. Participam da ação PMs do Choque, do 7º BPM (São Gonçalo), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), do Grupamento Aeromóvel (GAM) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC).

Presos

A Polícia Civil fez operação esta semana para desarticular duas quadrilhas especializadas em roubo de cargas em Nova Iguaçu e São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e também na Pavuna, na zona norte do Rio. Dez pessoas foram presas; armas, carros e motocicletas foram apreendidas na ação da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas.

O primeiro grupo, que atuava na Baixada, tinha como principal alvo cargas de bebidas, segundo a polícia. Com os seis suspeitos presos, foi apreendida também uma "espingarda" de ar comprimido que eles usavam, de acordo com os policiais, para intimidar os motoristas. "Com a quadrilha, também foram encontrados vestuários de uma empresa de bebidas e de uma empresa de obras que eram usadas para bloquear as ruas, facilitando a abordagem dos caminhões'', informou a polícia civil.

O segundo grupo atuava no roubo de cargas de eletrodomésticos, cigarros, laticínios e carnes na Pavuna, inclusive na rodovia Presidente Dutra (que liga SP ao Rio) e na Avenida Brasil. Os quatro integrantes da quadrilha foram presos na segunda-feira. Segundo a polícia, parte dos produtos roubados era levada para comunidades de Duque de Caxias, também na Baixada.