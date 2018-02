PM do Rio registra 2 tentativas de suborno em 24h Duas pessoas foram presas em cerca de 24 horas no Rio de Janeiro por tentativa de suborno após serem abordados por policiais militares. O primeiro caso ocorreu na manhã de ontem, durante patrulhamento de rotina na Penha. Um rapaz de 26 anos trafegava com um veículo irregular e ofereceu a quantia de R$ 70 aos agentes para que liberasse seu carro. Ele foi levado para a 38ª Delegacia de Polícia (DP).