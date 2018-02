PM é afastado depois de matar adolescente no CE O soldado Yuri Silveira, acusado de atirar e matar na tarde de ontem um adolescente em Fortaleza, foi afastado de suas funções e poderá responder por homicídio doloso, segundo informações da polícia. "Ele foi afastado das funções e recolhido ao batalhão comunitário da PM (Polícia Militar)", explica coronel Werisleik Matias, comandante do Ronda do Quarteirão, que faz policiamento comunitário no Ceará. Ele confirmou a abertura de procedimento administrativo disciplinar hoje. "Em 45 dias vai ser dado o crivo da permanência ou não do soldado na PM."